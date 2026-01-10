Компания «Аэрофлот» предложила пассажирам бесплатную доставку багажа на дом

Пассажиры аэропорта «Шереметьево» могут оформить бесплатную доставку своего багажа на дом. Это связано с задержками в зоне выдачи терминала C. Инициатива поступила от «Шереметьево», совместно с компаниями «Аэрофлот» и «Россия». Так сказано в сообщении столичной воздушной гавани.
В материале поясняется, что сотрудники аэропорта обеспечили ожидающим свой багаж пассажирам выдачу воды и пищи. Чтобы оформить доставку вещей, прилетевшим необходимо указать полетные данные и адрес. Для этого нужно заполнить форму на сайте «Аэрофлота».
«В целях заботы о пассажирах оперативный штаб аэропорта “Шереметьево” совместно с авиакомпаниями “Аэрофлот” и “Россия” принял решение о персональной доставке багажа по адресам пассажиров», — пояснили в пресс-службе воздушной гавани.
