Компания «Аэрофлот» предложила пассажирам бесплатную доставку багажа на дом

Пассажиры аэропорта «Шереметьево» могут оформить бесплатную доставку своего багажа на дом. Это связано с задержками в зоне выдачи терминала C. Инициатива поступила от «Шереметьево», совместно с компаниями «Аэрофлот» и «Россия». Так сказано в сообщении столичной воздушной гавани.