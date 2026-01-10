Россиян предупредили о проблемах с налоговой из-за поступлений на карту

ФНС следит за поступлениями на карту россиян.
Федеральная налоговая служба (ФНС) отслеживает переводы на банковские карты граждан в поисках незадекларированных доходов, с которых не уплачен налог. Об этом рассказал глава Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. По словам юриста, сам по себе факт поступления денег на карту не доказывает нарушения, однако регулярные и целевые переводы могут стать основанием для интереса со стороны надзорного органа.
«Штрафы за неуплату или недоплату налога могут составить от 20% от недоплаченной суммы при отсутствии умысла до 40%, если ФНС докажет умышленное сокрытие. За непредоставление в срок декларации штраф до 30% от неуплаченного налога, минимум 1 тысяча рублей. Кроме того, начисляются пени на просрочку», — сообщил собеседник агентства «Прайм».
По словам эксперта, к подозрительным переводам относятся оплаты товаров, работ или услуг, а также поступления за сданное в аренду имущество. По оценке Мирзоева, это самый распространенный тип операций, который может быть признан доходом. На втором месте — регулярные перечисления от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей: если получатель не числится их сотрудником по трудовому договору. Отдельно оштрафовать могут и за неуведомление о зарубежных счетах и активах, а также за ведение бизнеса без регистрации в качестве ИП или юрлица.
Юрист отметил, что налоговики получают информацию о переводах через банки, при проверках компаний и ИП, из обмена данными с другими госорганами, а иногда и из жалоб или доносов граждан. «Если вы оказали услугу (дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт) или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход», — пояснил он. В качестве легального варианта для разовых или небольших поступлений Мирзоев рекомендует оформить налог на профессиональный доход (режим самозанятости): «Ставка составляет 4% или 6%, все расчеты прозрачны через приложение, и вы избегаете проблем с ФНС», — цитирует его агентство.
С 1 января в России начал действовать закон, который вводит для физических лиц, признанных иностранными агентами, единую ставку налога на доходы и предусматривает отмену ряда ранее действовавших льгот, передает RT. В Госдуме также напомнили гражданм страны о возможности получить налоговый вычет, сообщает «Национальная служба новостей».