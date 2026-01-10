Россиян предупредили о проблемах с налоговой из-за поступлений на карту

Юрист отметил, что налоговики получают информацию о переводах через банки, при проверках компаний и ИП, из обмена данными с другими госорганами, а иногда и из жалоб или доносов граждан. «Если вы оказали услугу (дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт) или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход», — пояснил он. В качестве легального варианта для разовых или небольших поступлений Мирзоев рекомендует оформить налог на профессиональный доход (режим самозанятости): «Ставка составляет 4% или 6%, все расчеты прозрачны через приложение, и вы избегаете проблем с ФНС», — цитирует его агентство.