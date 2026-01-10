В ЯНАО продается двухуровневая квартира с пятью санузлами за 25 млн рублей. Фото

В одном из санузлов установлена кладовая.
В Новом Уренгое (ЯНАО) в продаже появилась необычная квартира. Как сообщает собственник в объявлении на популярном портале, за 25 миллионов рублей нового владельца ждет двухуровневое жилище, пять санузлов и четыре балкона.
«Представляем вашему вниманию уникальную двухуровневую 6-комнатную квартиру. Пространственная планировка квартиры включает в себя просторные и светлые комнаты, пять санузлов, кладовую, просторные четыре балкона. Цена — 25 000 000 рублей», — говорится в объявлении.
Квартира расположена в микрорайоне Восточный. Новому владельцу также останется кухонный гарнитур со встроенной техникой. В одном из санузлов установлена кладовая, а в другом — ванна с гидромассажем.
В каждом санузле выполнен ремонт В каждом санузле выполнен ремонт Яркий кухонный гарнитур остается новым владельцам В каждом санузле выполнен ремонт.