Мэр Львова сообщил о поражении критической инфраструктуры ударом «Орешника»

Мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал удар российской баллистической ракеты «Орешник» по Львовской области, назвав разрушения ужасными. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала «Твое место».
Он также заявил о поражении одного из объектов критической инфраструктуры.
— Да, есть поражение одного из объектов критической инфраструктуры. Людских потерь нет. Да, существующие повреждения ужасны, — цитирует Садового Lenta.ru.
Он также отметил, что система украинской противовоздушной обороны не смогла засечь угрозу, по его словам, «нигде на радарах эта ракета не была обозначена».
Накануне СМИ писали, что в Киеве и во Львове прогремели мощные взрывы. Местные власти сообщили о множественных взрывах над городами. После атак во Львовской области наблюдается сильное зарево от пожаров.
9 января Министерство обороны России подтвердило удар «Орешником» по территории Украины, уточнив, что в результате атаки были поражены объекты производства дронов, которыми украинские войска атаковали резиденцию президента России Владимира Путина 29 декабря. Кроме того, целями российской армии стали объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса.