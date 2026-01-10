Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ определили самое популярное слово в русском языке: им стало короткое междометие

Слово «ок» назвали самым популярным в русском языке.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно самое популярное слово в русском языке. Им неожиданно стало междометие. Специалисты определили слово «ок» самым популярным. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Института Русистики.

В материале отмечается, что россияне используют это междометие из-за его информативности. Слово также однозначное, что облегчает его понимание.

«Из года в год в русских устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля речи пытается занять лидирующее место заимствованный англицизм — слово “ок”, — говорится в сообщении.

По версии Института Пушкина, самым популярным словом в 2025 году в России стало слово «Победа». Его назвали 22 ноября, в этот день отмечается День словарей и энциклопедий.