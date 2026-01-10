В РФ определили самое популярное слово в русском языке: им стало короткое междометие

Стало известно самое популярное слово в русском языке. Им неожиданно стало междометие. Специалисты определили слово «ок» самым популярным. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Института Русистики.
В материале отмечается, что россияне используют это междометие из-за его информативности. Слово также однозначное, что облегчает его понимание.
«Из года в год в русских устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля речи пытается занять лидирующее место заимствованный англицизм — слово “ок”, — говорится в сообщении.
По версии Института Пушкина, самым популярным словом в 2025 году в России стало слово «Победа». Его назвали 22 ноября, в этот день отмечается День словарей и энциклопедий.