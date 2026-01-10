Американский подросток признался в убийстве родителей ради покушения на Трампа

Следствие установило, что Касап убил мать и отчима в феврале 2025 года, прожил несколько недель в доме с разлагающимися телами, а затем уехал на родительском авто, забрав с собой наличные, паспорта, ювелирные украшения и собаку. В телефоне подростка нашли нацистские материалы, инструкции по изготовлению взрывчатки и манифест с призывами к убийству Трампа.