Американский подросток признался в убийстве родителей ради покушения на Трампа

Юноша Никита Касап из американского штата Висконсин признал себя виновным в убийстве матери и отчима. По версии следствия, преступление он совершил с целью финансирования плана покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CBS.

Источник: Life.ru

«Житель штата Висконсин, обвиняемый в убийстве своих родителей и краже их денег для финансирования плана покушения на президента Трампа, в рамках сделки с прокурорами признал себя виновным по двум пунктам обвинения в убийстве», — говорится в материале.

Следствие установило, что Касап убил мать и отчима в феврале 2025 года, прожил несколько недель в доме с разлагающимися телами, а затем уехал на родительском авто, забрав с собой наличные, паспорта, ювелирные украшения и собаку. В телефоне подростка нашли нацистские материалы, инструкции по изготовлению взрывчатки и манифест с призывами к убийству Трампа.

По данным CBS, Касап приобрел дрон и взрывчатку, вёл переписку с неизвестным якобы русскоговорящим и обсуждал побег на Украину. Судья Ральф Рамирес сможет предоставить право на условно-досрочное освобождение после отбытия 20 лет по каждому пункту обвинения. Приговор будет вынесен 5 марта.

Ранее в США потребовали раскрыть переписки Секретной службы из-за покушений на Трампа. Активисты уже подали иск в суд, их интересуют вся внутренняя переписка сотрудников Секретной службы, работающих в подразделении охраны главы государства.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

