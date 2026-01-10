Американский подросток признался в убийстве родителей ради покушения на Трампа

«Житель штата Висконсин, обвиняемый в убийстве своих родителей и краже их денег для финансирования плана покушения на президента Трампа, в рамках сделки с прокурорами признал себя виновным по двум пунктам обвинения в убийстве», — говорится в материале.
Следствие установило, что Касап убил мать и отчима в феврале 2025 года, прожил несколько недель в доме с разлагающимися телами, а затем уехал на родительском авто, забрав с собой наличные, паспорта, ювелирные украшения и собаку. В телефоне подростка нашли нацистские материалы, инструкции по изготовлению взрывчатки и манифест с призывами к убийству Трампа.
По данным CBS, Касап приобрел дрон и взрывчатку, вёл переписку с неизвестным якобы русскоговорящим и обсуждал побег на Украину. Судья Ральф Рамирес сможет предоставить право на условно-досрочное освобождение после отбытия 20 лет по каждому пункту обвинения. Приговор будет вынесен 5 марта.
Ранее в США потребовали раскрыть переписки Секретной службы из-за покушений на Трампа. Активисты уже подали иск в суд, их интересуют вся внутренняя переписка сотрудников Секретной службы, работающих в подразделении охраны главы государства.
