Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван средний размер страховой пенсии в 2026 году

В России в текущем году средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил замглавы комитета Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Выплаты пенсионерам увеличатся.

В России в текущем году средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил замглавы комитета Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«По расчетам бюджета Социального фонда. Средняя страховая пенсия по старости в 2026 году составит 27 117 рублей», — заявил собеседник РИА Новости.

Ранее в правительстве утвердили план, нацеленный на индексацию ежемесячных страховых выплат не ниже уровня инфляции, передает «Национальная служба новостей». С начала года в страховой стаж включили отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, напоминает RT.