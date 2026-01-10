Назван средний размер страховой пенсии в 2026 году

Выплаты пенсионерам увеличатся.
В России в текущем году средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил замглавы комитета Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
«По расчетам бюджета Социального фонда. Средняя страховая пенсия по старости в 2026 году составит 27 117 рублей», — заявил собеседник РИА Новости.
Ранее в правительстве утвердили план, нацеленный на индексацию ежемесячных страховых выплат не ниже уровня инфляции, передает «Национальная служба новостей». С начала года в страховой стаж включили отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, напоминает RT.