Трамп объявил о совместном с Венесуэлой задержании нефтяного танкера

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 9 января, заявил о совместной с новым руководством Венесуэлы операции по задержанию нефтяного танкера Olina. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.

Трамп уточнил, что в настоящее время судно возвращается в Венесуэлу. По его словам, конфискованная нефть будет продана в рамках «великой энергетической сделки», разработанной Вашингтоном специально для таких операций.

9 января стало известно, что американские войска провели операцию по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго. Захваченное судно шло из Венесуэлы под неизвестным флагом и находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. В 2025 году оно ходило под флагом Сант-Томе и Принсипи.

Представители Южного командования армии США в этот же день опубликовали видео захвата танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго. Операция, как утверждается, прошла без происшествий.

7 января Европейское командование американских войск подтвердило задержание российского нефтяного танкера Marinera в Атлантическом океане.

