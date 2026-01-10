Ричмонд
В Шереметьево из-за коллапса образовалась самолетная пробка

На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево наблюдается «самолетная пробка». Именно этой фразой одна из пассажирок приземлившегося рейса SU31 «Санкт-Петербург — Москва» охарактеризовала текущую обстановку.

Самолеты выстраиваются в ряд на взлетной полосе.

«Пассажиры, прибывших в Москву рейсов, ждут очередь на парковку. А за ними в длинную линию продолжают выстраиваться самолеты», — пояснила собеседница telegram-канала «Осторожно, Москва».

URA.RU уже рассказывало, что сильные снегопады и метели практически парализовали работу столичных аэропортов. В Шереметьево из-за непогоды и проблем с багажом в терминале заперты тысячи пассажиров — руководство воздушной гавани решилось на крайние меры. Подробнее о транспортном коллапсе в Московском регионе — узнаете из нашей онлайн-трансляции.