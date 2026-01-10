В Шереметьево из-за коллапса образовалась самолетная пробка

URA.RU уже рассказывало, что сильные снегопады и метели практически парализовали работу столичных аэропортов. В Шереметьево из-за непогоды и проблем с багажом в терминале заперты тысячи пассажиров — руководство воздушной гавани решилось на крайние меры. Подробнее о транспортном коллапсе в Московском регионе — узнаете из нашей онлайн-трансляции.