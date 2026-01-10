Украинский беспилотник ликвидирован в Подмосковье

Срочная новость.
Обломки сбитого беспилотника на подходе к Москве утилизируются экстренными службами, угроза безопасности оперативно ликвидирована. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
