Украинский беспилотник ликвидирован в Подмосковье

Обломки сбитого беспилотника на подходе к Москве утилизируются экстренными службами, угроза безопасности оперативно ликвидирована. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Срочная новость.

