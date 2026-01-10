Крымский мост открыт, ограничения сняты

К 03:00 мск со стороны Тамани и Керчи затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет. Ограничения, вводившиеся вечером 9 января, были сняты спустя 40 минут.
Тем временем Москва утопает в снегу от циклона «Фрэнсис», а на подъездах к столице образуются длинные пробки. Водителям советуют соблюдать осторожность из-за ухудшения погодных условий, чтобы избежать ДТП.
