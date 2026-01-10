Ричмонд
Крымский мост открыт, ограничения сняты

Движение автотранспорта вновь разрешили по Крымскому мосту. Об этом сообщается в телеграм-канале по отслеживанию оперативной обстановке на объекте.

Источник: Life.ru

К 03:00 мск со стороны Тамани и Керчи затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет. Ограничения, вводившиеся вечером 9 января, были сняты спустя 40 минут.

Тем временем Москва утопает в снегу от циклона «Фрэнсис», а на подъездах к столице образуются длинные пробки. Водителям советуют соблюдать осторожность из-за ухудшения погодных условий, чтобы избежать ДТП.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

