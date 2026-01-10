В Тюмени в продаже появилась квартира с сауной и террасой за 75 млн рублей. Фото

В квартире во всех комнатах установлены кондиционеры.
В Тюмени недалеко от набережной в многоэтажном доме продается пятикомнатная квартира за 75 миллионов рублей. Как гласит объявление на популярном портале, здесь есть и сауна, и терраса, и джакузи с подогревом.
«Просторная двухуровневая квартира с сауной. Два уровня с отдельными выходами на балконы и большую террасу, утопающей в зелени: газовый гриль-барбекю, уличный обогреватель, джакузи с подогревом, полный комплект уличной мебели. Цена — 75 000 000 рублей», — поделился собственник квартиры.
Нового владельца ждет качественный ремонт, а между этажами установлена каскадная люстра. Во всех комнатах есть кондиционеры, а сама квартира расположена недалеко от городской набережной.
