В Госдуме рассказали, как плавно вернуться в рабочий ритм после праздников

«Совсем скоро начинается первая рабочая неделя нового года. Россияне выйдут на работу уже 12 января, в понедельник. Вернуться в рабочий режим после долгих праздников бывает непросто, вот что могу посоветовать: плавно восстановите режим сна, а именно, старайтесь ложиться и вставать на 20−30 минут пораньше каждый день», — сказала Стенякина.