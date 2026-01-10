В Госдуме рассказали, как плавно вернуться в рабочий ритм после праздников

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Чтобы плавно вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников, необходимо восстановить режим сна, вернуться к здоровому питанию, а также составить план первого рабочего дня для снижения тревоги, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
«Совсем скоро начинается первая рабочая неделя нового года. Россияне выйдут на работу уже 12 января, в понедельник. Вернуться в рабочий режим после долгих праздников бывает непросто, вот что могу посоветовать: плавно восстановите режим сна, а именно, старайтесь ложиться и вставать на 20−30 минут пораньше каждый день», — сказала Стенякина.
По её мнению, важно вернуться и к здоровому питанию.
«Тяжёлая, жирная и сладкая еда усиливает ощущение вялости. Привычный, более лёгкий рацион поможет телу и мозгу настроиться на рабочий ритм», — считает парламентарий.
Также Стенякина посоветовала в последние дни новогодних каникул начать подготовку к рабочим будням.
«Разберите вещи, подготовьте одежду. Это символически закроет период праздников. Cоставьте план на понедельник: наметьте несколько понятных задач на первый рабочий день. Такая конкретика снизит тревогу», — подчеркнула депутат.