В Госдуме рассказали, как плавно вернуться в рабочий ритм после праздников

РИА Новости: чтобы плавно вернуться в рабочий ритм, нужно восстановить режим сна.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Чтобы плавно вернуться в рабочий ритм после новогодних праздников, необходимо восстановить режим сна, вернуться к здоровому питанию, а также составить план первого рабочего дня для снижения тревоги, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Совсем скоро начинается первая рабочая неделя нового года. Россияне выйдут на работу уже 12 января, в понедельник. Вернуться в рабочий режим после долгих праздников бывает непросто, вот что могу посоветовать: плавно восстановите режим сна, а именно, старайтесь ложиться и вставать на 20−30 минут пораньше каждый день», — сказала Стенякина.

По её мнению, важно вернуться и к здоровому питанию.

«Тяжёлая, жирная и сладкая еда усиливает ощущение вялости. Привычный, более лёгкий рацион поможет телу и мозгу настроиться на рабочий ритм», — считает парламентарий.

Также Стенякина посоветовала в последние дни новогодних каникул начать подготовку к рабочим будням.

«Разберите вещи, подготовьте одежду. Это символически закроет период праздников. Cоставьте план на понедельник: наметьте несколько понятных задач на первый рабочий день. Такая конкретика снизит тревогу», — подчеркнула депутат.