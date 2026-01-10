Два московских аэропорта закрылись на фоне атак БПЛА и циклона «Фрэнсис»

Авиагавани не принимают и не выпускают борты в целях безопасности.
В двух столичных аэропортах ввели временные ограничения из-за сильных снегопадов и атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил советник главы Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорты Домодедово и Жуковский. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов — для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в своем telegram-канале.
URA.RU уже сообщало, что средства ПВО сбили украинский беспилотник в Подмосковье. Ранее аэропорты столицы России столкнулись с транспортным коллапсом из-за разбушевавшегося циклона «Фрэнсис». Подробнее об этом — в трансляции URA.RU.