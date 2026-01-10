Ричмонд
СМИ: Макрон пытался убедить депутатов в необходимости ввода войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался добиться поддержки от высшего военного руководства и парламентских лидеров по вопросу ввода французского контингента на Украину после заключения мирного соглашения. Об этом сообщает издание L'Humanité.

Согласно публикации, на встрече 8 января Макрон не смог получить единогласной поддержки своей идеи. По данным издания, он предлагал направить в состав международных сил шесть тысяч французских военных. Общая численность предполагаемого контингента, в который должны были войти также войска Великобритании, оценивалась в 10 тысяч человек.

Макрон, как утверждает источник, ссылался на поддержку США. Однако некоторые участники встречи, в частности глава фракции «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано, усомнились в надежности американских гарантий.

— Нет никаких оснований доверять (президенту США — прим. «ВМ») Дональду Трампу, особенно учитывая, что он угрожает многим странам Латинской Америки и только что напал на Венесуэлу, — заявила она.

Ранее стало известно, что Великобритания и Франция планируют направить на Украину до 15 тысяч бойцов войск объединенных миротворческих сил. При этом вклад Лондона составит не менее 7,5 тысячи солдат.

