СМИ: Макрон пытался убедить депутатов в необходимости ввода войск на Украину

Согласно публикации, на встрече 8 января Макрон не смог получить единогласной поддержки своей идеи. По данным издания, он предлагал направить в состав международных сил шесть тысяч французских военных. Общая численность предполагаемого контингента, в который должны были войти также войска Великобритании, оценивалась в 10 тысяч человек.