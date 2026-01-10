Россиян предупредили о штрафах за некоторые транзакции: какие переводы под прицелом

Федеральная налоговая служба тщательно проверяет некоторые транзакции россиян. Граждане могут получить штраф за перевод средств на карту. Об этом сообщил гендиректор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев в диалоге с агентством «Прайм».
Юрист уточнил, что ФНС мониторит подозрительные переводы. Например, транзакции, которые похожи на оплату сданного в аренду жилья. Служба контролирует переводы на предмет выявления факта неуплаты налогов, пояснил эксперт.
«Если вы оказали услугу (дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт) или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход», — напомнил Юрий Мирзоев.
Гражданам между тем напомнили о существующем в РФ списке заболеваний, лечение которых будет предоставлено бесплатно в 2026 году. Всего выделено более 20 таких видов.