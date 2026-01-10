Ричмонд
Россиян предупредили о штрафах за некоторые транзакции: какие переводы под прицелом

Юрист Мирзоев предупредил, что ФНС может оштрафовать за перевод средств на карту.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная налоговая служба тщательно проверяет некоторые транзакции россиян. Граждане могут получить штраф за перевод средств на карту. Об этом сообщил гендиректор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев в диалоге с агентством «Прайм».

Юрист уточнил, что ФНС мониторит подозрительные переводы. Например, транзакции, которые похожи на оплату сданного в аренду жилья. Служба контролирует переводы на предмет выявления факта неуплаты налогов, пояснил эксперт.

«Если вы оказали услугу (дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт) или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход», — напомнил Юрий Мирзоев.

