«Асфальтовый кариес разъедает город»: депутат Госдумы и экс-мэр Сергей Ерёмин раскритиковал дороги в Красноярске

Депутат Госдумы РФ и бывший мэр Красноярска Сергей Ерёмин в своем телеграм-канале высказался о состоянии дорог в краевой столице.
Ерёмин рассказал, что за последние две недели много проехал, в том числе по улицам Красноярска, и отметил, что «работы становится не просто больше».
«Это уже не снежный ком, это лавина отложенной, как говорится, городской бытовухи, которая обрушивается разом. Состояние дорог становится критическим. Чувство, будто асфальтовый кариес разъедает город безжалостно. И рецепт лечения здесь нужен уже не профилактический…».
Конкретные меры по исправлению ситуации бывший градоначальник не предложил.
Напомним, новый мэр Красноярска Сергей Верещагин перед Новым годом посетовал на машины, которые мешают убирать снег во дворах. Он поручил наладить информирование жителей и взаимодействие с ГАИ, чтобы решить вопрос.