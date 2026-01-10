Ричмонд
Кожа реагирует мгновенно: Врач предупредила о риске спутать аллергию с обморожением

Зуд, волдыри и покраснение на морозе многие автоматически списывают на обморожение, но в ряде случаев это может быть холодовая аллергия, которая развивается быстрее и требует совсем другого лечения. Дерматолог и эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рассказала Life.ru, что зимой кожа становится особенно уязвимой, а у некоторых людей иммунная система воспринимает холод как угрозу и запускает аллергическую реакцию.

Источник: Life.ru

Под воздействием низких температур в кровь выбрасывается гистамин, который запускает аллергию, хотя реального аллергена нет.

Александра Филёва.

Дерматолог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест».

По словам врача, такая реакция проявляется высыпаниями по типу крапивницы — красными зудящими волдырями на открытых участках кожи. Иногда картина напоминает контактный дерматит: появляется покраснение и припухлость, позже — мелкие пузырьки, после вскрытия которых остаются эрозии и корки.

«Аллергия на холод начинается резко — буквально сразу после выхода на улицу, тогда как обморожение развивается после длительного пребывания на сильном морозе», — отметила Филёва.

Специалист подчеркнула, что спровоцировать холодовую аллергию могут не только морозы, но и резкий перепад температур, сильный ветер, умывание ледяной водой и даже мороженое. Чаще с такой реакцией сталкиваются дети, подростки, люди с хроническими заболеваниями и те, у кого есть наследственная предрасположенность.

Врач предупредила, что при любом сильном покраснении, покалывании или дискомфорте на холоде нужно сразу зайти в тёплое помещение и не пытаться резко согревать кожу.

«Не стоит прикладывать тепло или прислоняться к батарее — это может усилить повреждение тканей», — подчеркнула дерматолог.

Она добавила, что при нарастании отёка, боли и зуда важно обратиться к врачу: при аллергии назначаются антигистаминные препараты, при обморожении — специальные мази. Для профилактики специалист посоветовала закрывать открытые участки кожи, защищать лицо и руки от ветра и заранее наносить жирный защитный крем.

Ранее Life.ru писал, что в январе кожа особенно часто трескается из-за морозов и сухого воздуха в помещениях. Сосуды на холоде сужаются, кровоснабжение ухудшается, а восстановление кожи замедляется. В результате повышается риск воспалений, микротрещин и обострения хронических кожных заболеваний.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.