Кожа реагирует мгновенно: Врач предупредила о риске спутать аллергию с обморожением

Под воздействием низких температур в кровь выбрасывается гистамин, который запускает аллергию, хотя реального аллергена нет.
Александра Филёва.
Дерматолог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест».
По словам врача, такая реакция проявляется высыпаниями по типу крапивницы — красными зудящими волдырями на открытых участках кожи. Иногда картина напоминает контактный дерматит: появляется покраснение и припухлость, позже — мелкие пузырьки, после вскрытия которых остаются эрозии и корки.
«Аллергия на холод начинается резко — буквально сразу после выхода на улицу, тогда как обморожение развивается после длительного пребывания на сильном морозе», — отметила Филёва.
Специалист подчеркнула, что спровоцировать холодовую аллергию могут не только морозы, но и резкий перепад температур, сильный ветер, умывание ледяной водой и даже мороженое. Чаще с такой реакцией сталкиваются дети, подростки, люди с хроническими заболеваниями и те, у кого есть наследственная предрасположенность.
Врач предупредила, что при любом сильном покраснении, покалывании или дискомфорте на холоде нужно сразу зайти в тёплое помещение и не пытаться резко согревать кожу.
«Не стоит прикладывать тепло или прислоняться к батарее — это может усилить повреждение тканей», — подчеркнула дерматолог.
Она добавила, что при нарастании отёка, боли и зуда важно обратиться к врачу: при аллергии назначаются антигистаминные препараты, при обморожении — специальные мази. Для профилактики специалист посоветовала закрывать открытые участки кожи, защищать лицо и руки от ветра и заранее наносить жирный защитный крем.
Ранее Life.ru писал, что в январе кожа особенно часто трескается из-за морозов и сухого воздуха в помещениях. Сосуды на холоде сужаются, кровоснабжение ухудшается, а восстановление кожи замедляется. В результате повышается риск воспалений, микротрещин и обострения хронических кожных заболеваний.
