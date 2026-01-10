Кожа реагирует мгновенно: Врач предупредила о риске спутать аллергию с обморожением

Зуд, волдыри и покраснение на морозе многие автоматически списывают на обморожение, но в ряде случаев это может быть холодовая аллергия, которая развивается быстрее и требует совсем другого лечения. Дерматолог и эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва рассказала Life.ru, что зимой кожа становится особенно уязвимой, а у некоторых людей иммунная система воспринимает холод как угрозу и запускает аллергическую реакцию.