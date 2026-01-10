Соцфонд пересчитал пенсии 400 тысяч многодетных матерей

С 1 января 2026 года в России сняли ограничения на учет в страховом стаже периодов ухода за ребенком до полутора лет. Так, теперь мама, которая ухаживала за пятью и более детьми, может пересчитать размер своей пенсии. Ранее в стаж шли только периоды ухода за четырьмя детьми — суммарно не более шести лет.