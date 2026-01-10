И драки, и ссоры: Танцор Каташинский рассказал, каково стать чемпионом мира в паре с сестрой

В интервью Леди Mail танцоры рассказали, что путь к большим победам не был гладким: случались ссоры, драки и периоды, когда каждый из них пробовал танцевать с другими партнёрами.
«Конечно, у нас были разные ситуации. Мы и ругались, и дрались — как все братья и сёстры. Был даже момент, когда вставали в пару с другими партнёрами, правда, он длился недолго. Хотели уйти из спортивных бальных танцев. Словом, было всё», — призналась Марина.
По словам Марины, именно эти кризисы помогли им осознать, насколько они важны друг для друга — не только в танце, но и в жизни. Артемий отметил, что с ростом популярности пара столкнулась и с хейтом. Он подчеркнул, что негатив — неизбежная плата за успех, но за годы тренировок, соревнований и работы в публичном пространстве они научились не реагировать на чужие слова и сосредотачиваться на результате.
Также брат и сестра рассказали о своём главном проекте — школе танцев «АртМари». Сейчас именно она находится в центре их внимания: развитие учеников, новые направления и постоянное профессиональное движение вперёд. По словам Каташинских, ни один телевизионный проект не сравнится с моментом, когда их воспитанник выходит на паркет и делает первый серьёзный шаг в большом спорте.
