И драки, и ссоры: Танцор Каташинский рассказал, каково стать чемпионом мира в паре с сестрой

По словам Марины, именно эти кризисы помогли им осознать, насколько они важны друг для друга — не только в танце, но и в жизни. Артемий отметил, что с ростом популярности пара столкнулась и с хейтом. Он подчеркнул, что негатив — неизбежная плата за успех, но за годы тренировок, соревнований и работы в публичном пространстве они научились не реагировать на чужие слова и сосредотачиваться на результате.