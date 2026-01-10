В Красноярском крае будут производить складских роботов и манипуляторы

В Красноярском крае будут выпускать промышленные манипуляторы и складских роботов, которые предназначены для автоматизации работ на различных предприятиях. Таких, как погрузка и разгрузка, транспортировка и складирование грузов. Это не только облегчит труд персонала, но и сделает его более безопасным.