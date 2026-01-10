Ричмонд
В Красноярском крае будут производить складских роботов и манипуляторы

В Железногорске реализуют инвестиционный машиностроительный проект.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае будут выпускать промышленные манипуляторы и складских роботов, которые предназначены для автоматизации работ на различных предприятиях. Таких, как погрузка и разгрузка, транспортировка и складирование грузов. Это не только облегчит труд персонала, но и сделает его более безопасным.

Как рассказали в региональном минпроме, займется этим новый резидент территории опережающего развития (ТОР) «Железногорск» — компания «Умные машины». Производство планируют запустить в 4 квартале 2026 года.

По словам министра промышленности и торговли Красноярского края Максима Ермакова, таким образом будут решены две задачи: импортозамещение важных компонентов автоматизации и повышение производительности труда на предприятиях.

Создание в регионе собственного производства промышленных роботов является важным шагом на пути к технологическому лидерству.