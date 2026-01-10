Сторона Долиной допустила грубую ошибку в процессе передачи квартиры Лурье

Ранее сообщалось, что, несмотря на вступление в законную силу судебного решения о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, ее нынешний собственник Полина Лурье не смогла въехать в жилье. Это связано с тем, что артистка не явилась на процедуру передачи имущества. По словам Светланы Свириденко, в настоящее время Долина находится за пределами города.