В Кургане пройдут автогонки с бесплатным входом для зрителей

«В Курган-парке на озере Черном 11 января в 12:00 пройдут отборочные этапы чемпионата “Drive ice Ралли-спринт”. В автомногоборье сойдутся пилоты из Кургана, Тюмени, Челябинска. Зрителей ждут зрелищные заезды от любительского класса, где принять участие может любой желающий, до спортивных классов с заряженными “Жигулями” и “Калинами” на супер-шипе», — сообщают организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте».