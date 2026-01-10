В Кургане пройдут автогонки с бесплатным входом для зрителей

В Кургане на озере Черном пройдут автогонки с участием любителей и профи.
В Кургане 11 января на озере Черном пройдут автогонки с бесплатным входом для зрителей. Принять участие в заездах смогут как любители, так и профессионалы. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
«В Курган-парке на озере Черном 11 января в 12:00 пройдут отборочные этапы чемпионата “Drive ice Ралли-спринт”. В автомногоборье сойдутся пилоты из Кургана, Тюмени, Челябинска. Зрителей ждут зрелищные заезды от любительского класса, где принять участие может любой желающий, до спортивных классов с заряженными “Жигулями” и “Калинами” на супер-шипе», — сообщают организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
Гости спортивного мероприятия смогут перекусить у фудтрака и выпить горячего чая. Вход для зрителей будет свободным.
Зимние мероприятия в Кургане проходят в рамках масштабной городской программы. Ранее в городе состоялось шествие десятков Снегурочек, завершившееся открытием фестиваля «Новогодняя экспедиция по семейным традициям», а власти запустили проект «Зима спортивная» с мастер-классами, флешмобами, лыжными прогулками и играми на стадионах и в экопарках.