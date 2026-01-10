Социальный фонд проводит массовый перерасчет пенсий для российских матерей

Соцфонд пересчитал пенсии 400 тысяч многодетных матерей.
Социальный фонд России провел массовый перерасчет пенсий для 400 тысяч матерей, воспитавших пятерых и более детей. Работа велась в приоритетном порядке, в том числе в праздничные дни, сообщили в пресс-службе фонда.
«Социальный фонд России продолжает масштабную работу по повышению пенсий матерям, воспитавшим пять и более детей. На сегодняшний день перерасчет проведен уже в отношении 400 тысяч женщин», — передает РИА Новости сообщение фонда.
Большую часть перерасчетов фонд провел проактивно — без необходимости подачи заявлений от самих пенсионерок. Как пояснил глава Соцфонда Сергей Чирков, для этого сотрудники региональных отделений сформировали списки многодетных матерей, имеющих право на повышение выплат, на основании уже имеющихся в распоряжении фонда данных.
Женщины, которые еще не давали согласия на перерасчет или не обращались с заявлением самостоятельно, могут сделать это через личный кабинет на портале «Госуслуги» или, обратившись в клиентскую службу Социального фонда. Для россиянок, которые выйдут на пенсию уже после 1 января 2026 года, все периоды ухода за детьми будут учтены в страховом стаже автоматически.
Основанием для пересчета стало новое пенсионное правило, вступившее в силу с 1 января 2026 года, передает 360.ru. Теперь в страховой стаж полностью включаются периоды ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет. Благодаря изменениям, матери пятерых и более детей получили право на увеличение пенсионных баллов и, как следствие, размера страховой пенсии по старости.