Социальный фонд проводит массовый перерасчет пенсий для российских матерей

Женщины, которые еще не давали согласия на перерасчет или не обращались с заявлением самостоятельно, могут сделать это через личный кабинет на портале «Госуслуги» или, обратившись в клиентскую службу Социального фонда. Для россиянок, которые выйдут на пенсию уже после 1 января 2026 года, все периоды ухода за детьми будут учтены в страховом стаже автоматически.