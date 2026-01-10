Южная Корея запустила дрон в сторону КНДР

Южнокорейский беспилотник нарушил воздушное пространство КНДР. Пхеньян пригрозил Сеулу ответными мерами. Об этом пишет агентство Yonhap.
По данным журналистов, КНДР остро отреагировала на запуск дрона 4 января. Утверждается, что Пхеньян назвал Сеул враждебно настроенным врагом.
«Северная Корея обвиняет Южную Корею во вторжении беспилотника и угрожает контрмерами», — сказано в материале.
В начале января Северная Корея провела военные учения. КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет. Они преодолели тысячу километров и поразили установленные цели в Восточном море. За военными учениями лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. По его словам, ракетчики в полной мере показали боеготовность ядерных вооруженных сил республики.