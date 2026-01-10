Ричмонд
Тюменцев ждет морозный и снежный день

На территории Тюменской области днем 10 января ожидается похолодание местами до −19 градусов и будет идти небольшой снег. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

Местами ожидается небольшой снег.

«Днем 10 января в Тюменской области ожидается температура воздуха −7, −12 градусов, местами до −14, −19. Прогнозируется небольшой снег», — сообщается на сайте управления.

Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 6−11 м/с. В ночь на 11 января в Уватский район придут морозы до −29 градусов, на остальной территории региона — до −19.