Тюменцев ждет морозный и снежный день

Местами ожидается небольшой снег.
На территории Тюменской области днем 10 января ожидается похолодание местами до −19 градусов и будет идти небольшой снег. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«Днем 10 января в Тюменской области ожидается температура воздуха −7, −12 градусов, местами до −14, −19. Прогнозируется небольшой снег», — сообщается на сайте управления.
Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 6−11 м/с. В ночь на 11 января в Уватский район придут морозы до −29 градусов, на остальной территории региона — до −19.