Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсию могут пересчитать по новым правилам — новогодний подарок от властей

С 1 января 2024 года отменены ограничения на учет в страховом стаже периодов ухода за детьми до 1,5 лет. Теперь все годы ухода за каждым ребенком засчитываются в стаж, а родители пятерых и более детей могут пересчитать пенсию — выплаты вырастут в среднем на 2 тысячи рублей.

Источник: KrasnodarMedia.su

IrkutskMedia, 10 января. С 1 января ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком в возрасте до 1,5 лет были сняты. До вступления изменений в законную силу в стаж засчитывалось только не более 6 лет в общей сложности. Поэтому учитывались только периоды ухода лишь за четырьмя детьми.

В этом году данное ограничение сняли. Теперь в стаж входят периоды ухода за всеми детьми независимо от их количества. Повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 5,4 начнут начислять не только за четвертого, но и за каждого последующего ребенка.

Новые правила распространятся и на тех, кто уже получает пенсию. Родители пяти и более детей могут подать заявление о перерасчете с учетом увеличенного стажа и индивидуального пенсионного коэффициента. После корректировки размер их пенсии увеличится в среднем на 2 тысячи рублей.