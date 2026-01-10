Пенсию могут пересчитать по новым правилам — новогодний подарок от властей

IrkutskMedia, 10 января. С 1 января ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком в возрасте до 1,5 лет были сняты. До вступления изменений в законную силу в стаж засчитывалось только не более 6 лет в общей сложности. Поэтому учитывались только периоды ухода лишь за четырьмя детьми.
В этом году данное ограничение сняли. Теперь в стаж входят периоды ухода за всеми детьми независимо от их количества. Повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 5,4 начнут начислять не только за четвертого, но и за каждого последующего ребенка.
Новые правила распространятся и на тех, кто уже получает пенсию. Родители пяти и более детей могут подать заявление о перерасчете с учетом увеличенного стажа и индивидуального пенсионного коэффициента. После корректировки размер их пенсии увеличится в среднем на 2 тысячи рублей.