Пенсию могут пересчитать по новым правилам — новогодний подарок от властей

IrkutskMedia, 10 января. С 1 января ограничения по учету в страховом стаже периодов ухода за ребенком в возрасте до 1,5 лет были сняты. До вступления изменений в законную силу в стаж засчитывалось только не более 6 лет в общей сложности. Поэтому учитывались только периоды ухода лишь за четырьмя детьми.