Власти РФ планируют усилить надзор за клиниками, предоставляющими услуги абортов

Правительство России поручило ужесточить контроль над медицинскими организациями, которые предоставляют услуги по искусственному прерыванию беременности. Об этом стало известно в субботу, 10 января.

Как выяснило РИА Новости из официального документа, в 2026 году Минздрав и Росздравнадзор должны будут подготовить и реализовать соответствующий проект и меры.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за девять месяцев 2025 года в государственных медучреждениях 28 процентов женщин, обратившихся за абортом, в итоге сохранили беременность. Она назвала эту цифру «очень неплохой», но подчеркнула, что есть потенциал для дальнейшего улучшения ситуации.

Новые меры контроля призваны способствовать реализации государственной политики по защите материнства и снижению числа абортов в стране, передает РИА Новости.

В России назначили первый штраф за склонение к аборту. К административной ответственности привлекли мужчину, который предлагал заплатить за прерывание беременности женщине, ждавшей от него двойню. В России нет единого запрета на склонение к абортам, но он действует в отдельных регионах. Как работает этот закон и как доказать факт принуждения к аборту — в материале «Вечерней Москвы».

