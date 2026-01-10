Курган накроют снегопады и 30-градусные морозы

«11 и 12 января в Кургане прогнозируется продолжительный снегопад, за это время может выпасть до 5−7 см снега. С 13 января в регион придет похолодание: температура воздуха будет на 6−8 градусов ниже климатической нормы. Днем ожидается от 16 до 22 градусов ниже нуля, ночью от 22 до 28 градусов. В отдельные дни столбик термометра может опуститься до 30 градусов мороза», — сообщается в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».