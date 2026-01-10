В московских аэропортах ограничения на прием и выпуск рейсов продлились десять минут

Ночью 10 января столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно приостановили работу. Ограничения ввели в 03:25. К настоящему моменту воздушные гавани работают в штатном режиме. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Как уточняется в сообщении, ограничения вводили в целях безопасности. Они действовали всего десять минут.
«Аэропорты Домодедово, Жуковский (“Раменское”). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — уведомили в Росавиации.
Около 03:27 силами противовоздушной обороны на подлете к столице уничтожили один украинский беспилотник. О пострадавших и последствиях на земле информации не поступало. Известно, что на место падения обломков оперативно прибыли сотрудники спецслужб.