Киев может заключить с США соглашение о восстановлении на 800 миллиардов долларов

Первоначально Зеленский планировал посетить Вашингтон на следующей неделе, однако его европейские союзники предложили Давос как более подходящую площадку для встречи с Трампом. По информации издания, европейские чиновники считают, что американский лидер сейчас поддерживает их усилия по завершению конфликта на выгодных для Киева условиях, и советуют украинской стороне не торопиться с переговорами.