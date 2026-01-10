Киев может заключить с США соглашение о восстановлении на 800 миллиардов долларов

Президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский могут встретиться на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе для подписания крупного соглашения о восстановлении Украины. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на западных и украинских чиновников.
Согласно их данным, «план процветания» направлен на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет для восстановления страны и перезапуска ее экономики.
Первоначально Зеленский планировал посетить Вашингтон на следующей неделе, однако его европейские союзники предложили Давос как более подходящую площадку для встречи с Трампом. По информации издания, европейские чиновники считают, что американский лидер сейчас поддерживает их усилия по завершению конфликта на выгодных для Киева условиях, и советуют украинской стороне не торопиться с переговорами.
Ранее Зеленский сообщил, что обсуждает с США соглашение о свободной торговле. Сделка предусматривает нулевые пошлины и будет распространяться на ключевые промышленно развитые регионы Украины. Зеленский сообщил, что данное соглашение станет частью пакета мер для ускорения послевоенного восстановления страны.