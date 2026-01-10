Семь супер-библиотек откроют за год в Челябинской области

Библиотеки нового поколения появятся в семи населенных пунктах Челябинской области.
В 2026 году в Челябинской области откроют семь новых супер-библиотек, которые создадут на базе существующих учреждений. Все они станут модельными библиотеками с уникальными дизайн-проектами. Об этом сообщило правительство Челябинской области.
«В 2026 году в Челябинской области появится еще семь модельных библиотек. Каждая из них будет создана по уникальному дизайн-проекту с оригинальной концепцией учреждения», — сообщает правительство Челябинской области.
Новый облик и современное наполнение получат Центральная библиотека в Нагайбакском муниципальном округе, Новобуранное отделение Агаповской Централизованной библиотечной системы, Районная детская библиотека и Запрудовская городская библиотека в Катав-Ивановске, библиотека филиал № 5 Пластовской библиотечной системы, Центральная детская библиотека Златоуста и городская библиотека в Чебаркуле. Проект «Библиотека нового поколения» реализуется в регионе с 2019 года в рамках нацпроектов «Культура» и «Семья», за это время в Челябинской области уже модернизировали 47 библиотек.
Модернизация библиотек проходит на фоне подготовки региона к статусу культурной столицы 2027 года, который получил Челябинск. Министр культуры области Алексей Бетехтин ранее отмечал, что за последние годы в регионе активно ремонтируют дворцы и дома культуры, театры, музеи и библиотеки, а также формируют перечень новых культурных мероприятий, который в 2026 году будут постоянно дополнять.