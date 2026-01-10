Семь супер-библиотек откроют за год в Челябинской области

Новый облик и современное наполнение получат Центральная библиотека в Нагайбакском муниципальном округе, Новобуранное отделение Агаповской Централизованной библиотечной системы, Районная детская библиотека и Запрудовская городская библиотека в Катав-Ивановске, библиотека филиал № 5 Пластовской библиотечной системы, Центральная детская библиотека Златоуста и городская библиотека в Чебаркуле. Проект «Библиотека нового поколения» реализуется в регионе с 2019 года в рамках нацпроектов «Культура» и «Семья», за это время в Челябинской области уже модернизировали 47 библиотек.