Государство создаст рейтинг компаний по вкладу в демографию

В России создадут рейтинг компаний с наилучшей демографической политикой.
Правительство России утвердит план создания национального рейтинга компаний, оценивающего их вклад в демографическое развитие через поддержку сотрудников. Об этом свидетельствует утвержденный план кабмина.
«Российские власти составят рейтинг компаний, которые проводят наилучшую демографическую политику в отношении своих сотрудников», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. Согласно плану, рейтинг будет оценивать эффективность корпоративной социальной политики крупнейших российских компаний с точки зрения повышения рождаемости.
При анализе будут учитываться такие показатели, как количество детей в возрасте до шести лет у работников, а также другие демографические индикаторы. Основная цель инициативы — «повышение эффективности корпоративных демографических практик поддержки работников с детьми».
Ответственными за разработку методологии и составление рейтинга назначены Минэкономразвития, Минтруд, профильные ведомства, а также профсоюзы и профессиональные объединения. Документ предусматривает регулярное обновление данных, а окончательный вариант рейтинга должен быть подготовлен до 2030 года. Доклад о реализации проекта будет представлен правительству.
Параллельно будет отслеживаться выполнение рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, касающихся корпоративных социальных программ. Эта мера направлена на стимулирование бизнеса к более активному участию в решении демографических задач.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал вопросы демографии абсолютным приоритетом для палаты. По его словам, в 2025 году депутаты приняли девять законов, направленных на поддержку рождаемости, и еще восемь — на охрану здоровья граждан. Как передает «Национальная служба новостей», Володин подчеркнул, что ключевая задача — создание условий для роста числа многодетных семей.