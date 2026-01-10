Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Государство создаст рейтинг компаний по вкладу в демографию

Правительство России утвердит план создания национального рейтинга компаний, оценивающего их вклад в демографическое развитие через поддержку сотрудников. Об этом свидетельствует утвержденный план кабмина.

В России создадут рейтинг компаний с наилучшей демографической политикой.

Правительство России утвердит план создания национального рейтинга компаний, оценивающего их вклад в демографическое развитие через поддержку сотрудников. Об этом свидетельствует утвержденный план кабмина.

«Российские власти составят рейтинг компаний, которые проводят наилучшую демографическую политику в отношении своих сотрудников», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. Согласно плану, рейтинг будет оценивать эффективность корпоративной социальной политики крупнейших российских компаний с точки зрения повышения рождаемости.

При анализе будут учитываться такие показатели, как количество детей в возрасте до шести лет у работников, а также другие демографические индикаторы. Основная цель инициативы — «повышение эффективности корпоративных демографических практик поддержки работников с детьми».

Ответственными за разработку методологии и составление рейтинга назначены Минэкономразвития, Минтруд, профильные ведомства, а также профсоюзы и профессиональные объединения. Документ предусматривает регулярное обновление данных, а окончательный вариант рейтинга должен быть подготовлен до 2030 года. Доклад о реализации проекта будет представлен правительству.

Параллельно будет отслеживаться выполнение рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, касающихся корпоративных социальных программ. Эта мера направлена на стимулирование бизнеса к более активному участию в решении демографических задач.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал вопросы демографии абсолютным приоритетом для палаты. По его словам, в 2025 году депутаты приняли девять законов, направленных на поддержку рождаемости, и еще восемь — на охрану здоровья граждан. Как передает «Национальная служба новостей», Володин подчеркнул, что ключевая задача — создание условий для роста числа многодетных семей.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше