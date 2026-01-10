В Сургуте ищут хирурга в частную клинику на зарплату в 600 тысяч рублей

Кандидат одолжен иметь опыт работы оперирующим хирургом.
В Сургуте (ХМАО) в сеть клиник по лечению варикоза требуется хирург. Как сообщается в объявлении на популярном портале, в месяц специалист может зарабатывать до 600 000 рублей.
«Федеральная сеть клиник лазерной хирургии в связи с расширением набирает в штат хирурга в Сургуте. Предлагаем достойную оплату труда — от 200 до 600 тысяч рублей в месяц», — сообщается на портале HH.ru.
Обязательным требованием для кандидатов является опыт оперирующим хирургом и наличие действующего сертификата по направлению сердечно-сосудистый хирург или хирург. Знание УЗИ для претендента на должность будет преимуществом. В свою очередь работодатель предлагает обучение за счет компании, а иногородним помощь в поиске и оплате жилья, а также устройство детей в садик или школу.