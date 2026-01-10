В Сургуте ищут хирурга в частную клинику на зарплату в 600 тысяч рублей

Обязательным требованием для кандидатов является опыт оперирующим хирургом и наличие действующего сертификата по направлению сердечно-сосудистый хирург или хирург. Знание УЗИ для претендента на должность будет преимуществом. В свою очередь работодатель предлагает обучение за счет компании, а иногородним помощь в поиске и оплате жилья, а также устройство детей в садик или школу.