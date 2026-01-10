Ричмонд
Amre порадует женщин в нескольких городах Казахстана

Казахстанский певец Amre выступит с концертами в некоторых городах страны. В соцсетях артист сообщил о предстоящих выступлениях в Актобе, Атырау, Актау и Уральске, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Уже выяснилось, что концерты пройдут с 7 по 10 марта и будут приурочены к празднованию Международного женского дня.

«К празднику 8 Марта пусть самым прекрасным подарком для нежных женщин в вашем доме станет мой концерт! Жду вас на своем концерте вместе с мамами, сестрами и дочерьми», — сказал фолловерам артист.

Публикация вызвала теплую реакцию подписчиков. Особенно обрадовались этой новости жители Астаны, которые попросили артиста выступить и в столице.

В ответ на это Amre сообщил, что поклонники в Астане также смогут увидеть его выступление в марте, на Наурыз. Подробности концерта певец пообещал сообщить дополнительно.

