Amre порадует женщин в нескольких городах Казахстана

Уже выяснилось, что концерты пройдут с 7 по 10 марта и будут приурочены к празднованию Международного женского дня.
«К празднику 8 Марта пусть самым прекрасным подарком для нежных женщин в вашем доме станет мой концерт! Жду вас на своем концерте вместе с мамами, сестрами и дочерьми», — сказал фолловерам артист.
Публикация вызвала теплую реакцию подписчиков. Особенно обрадовались этой новости жители Астаны, которые попросили артиста выступить и в столице.
В ответ на это Amre сообщил, что поклонники в Астане также смогут увидеть его выступление в марте, на Наурыз. Подробности концерта певец пообещал сообщить дополнительно.
