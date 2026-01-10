Людей больше, сумок меньше: Снегопад парализовал работу аэропорта Шереметьево

Пассажиры часами ждут багаж в Шереметьево и спят на полу. Видео © Telegram / SHOT.
Как рассказали очевидцы телеграм-каналу SHOT, часть багажных лент в аэропорту не работает, из-за чего чемоданы не выдают по четыре часа и дольше. Поток людей при этом только растёт — рейсы продолжают садиться, а табло выдачи багажа перестало обновляться после часа ночи. Уставшие пассажиры, в том числе с детьми, стелют куртки на пол, занимают скамейки и пытаются уснуть прямо в терминале.
Ситуацию усугубляет погода: прилетевшие самолёты подолгу стоят на стоянках, так как из-за сильного снегопада их не удаётся оперативно припарковать. Очереди в зоне багажа не уменьшаются.
Ранее Life.ru писал, что около трёх тысяч пассажиров не могли получить багаж в Шереметьево и устроили стихийный бунт. Тогда авиакомпании предложили людям заполнить формы на доставку чемоданов или забрать их в другой день. Судя по происходящему сейчас, эти меры так и не помогли полностью разгрузить авиагавань.
