Людей больше, сумок меньше: Снегопад парализовал работу аэропорта Шереметьево

Как рассказали очевидцы телеграм-каналу SHOT, часть багажных лент в аэропорту не работает, из-за чего чемоданы не выдают по четыре часа и дольше. Поток людей при этом только растёт — рейсы продолжают садиться, а табло выдачи багажа перестало обновляться после часа ночи. Уставшие пассажиры, в том числе с детьми, стелют куртки на пол, занимают скамейки и пытаются уснуть прямо в терминале.