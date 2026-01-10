Ричмонд
Каток на центральной площади Владивостока демонтируют только в феврале

Главный каток Владивостока будет работать до 2 февраля.

Источник: Аргументы и факты

Главный каток Владивостока на центральной площади приморской столицы будет работать до февраля. Об этом сообщает мэрия приморской столицы. Сегодня городок закрыли из-за непогоды, но уже завтра он будет вновь принять отдыхающих.

Предварительно катания будут доступны для жителей и гостей города до 2 февраля, после чего новогодний городок на площади, сердцем которого стал каток, начнут демонтировать.

Посетить ледовую площадку на площади можно со своими коньками или воспользоваться платным прокатом. С 13 января по 2 февраля каток будет работать 11:00 до 22:00, с техническим перерывом на обслуживание льда с 16 до 17 часов.