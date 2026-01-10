Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае за сутки произошло два пожара в городе Юности

Дознаватели МЧС будут разбираться в причинах 2 пожаров в Комсомольске-на-Амуре.

Источник: Комсомольская правда

По данным МЧС России по Хабаровскому краю, на Хорпинском шоссе Комсомольска-на-Амуре пожарные тушили возгорание в металлическом строительном вагончике. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Объект был утеплен стекловатой и обшит деревом, поэтому огонь быстро распространялся. Общая площадь пожара составила 28 квадратных метров. Справиться с огнем удалось за 2 часа 20 минут. Пострадавших нет.

Без жертв и возгорание в комнате частного дома в микрорайоне Чкалова Города юности на улице Енисейской. Площадь пожара — около двух квадратных метров. Горели кресло и обои. Спасатели потушили его за 15 минут.

Причины ЧП установят дознаватели.

Всего за сутки подразделения пожарной охраны выезжали на шесть техногенных пожаров. Пять из них — в жилых помещениях.