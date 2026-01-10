В Хабаровском крае за сутки произошло два пожара в городе Юности

По данным МЧС России по Хабаровскому краю, на Хорпинском шоссе Комсомольска-на-Амуре пожарные тушили возгорание в металлическом строительном вагончике. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Объект был утеплен стекловатой и обшит деревом, поэтому огонь быстро распространялся. Общая площадь пожара составила 28 квадратных метров. Справиться с огнем удалось за 2 часа 20 минут. Пострадавших нет.
Без жертв и возгорание в комнате частного дома в микрорайоне Чкалова Города юности на улице Енисейской. Площадь пожара — около двух квадратных метров. Горели кресло и обои. Спасатели потушили его за 15 минут.
Причины ЧП установят дознаватели.
Всего за сутки подразделения пожарной охраны выезжали на шесть техногенных пожаров. Пять из них — в жилых помещениях.