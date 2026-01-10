Завораживающий спектакль на льду «Щелкунчик» прошел в Новосибирске: яркие моменты новогоднего шоу

Зрители увидели современное прочтение классической истории Гофмана. Артисты в ярких костюмах под чарующую музыку показали светлую историю о том, как важно верить в чудеса. И дети, и взрослые с интересом смотрели представление, спектакль подарил им положительные эмоции и стал настоящим подарком на Новый год.