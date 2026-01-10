Хроническое перенапряжение: Реабилитолог указал, куда ведут гул и лёгкое головокружение

Эксперт отметил, что в медицинской литературе давно описано так называемое цервикогенное головокружение — состояние, при котором дискомфорт в области шеи сочетается с шаткостью, туманом в голове и странным ощущением потери ориентации в пространстве.
Приступы лёгкого головокружения, мелькание мушек перед глазами, гул или звон в ушах многие списывают на усталость, погоду или давление. У части людей за такими симптомами стоит хроническое напряжение в шее и плечевом поясе.
Платон Белецкий.
Реабилитолог.
По словам врача, чаще всего проблема формируется постепенно и связана с повседневными привычками — долгим сидением за компьютером, вытянутой вперёд головой, зажатыми плечами, напряжённой позой за рулём или постоянными однотипными поворотами шеи. В результате мышцы и фасции укорачиваются, меняется кровоток и чувствительная обратная связь от шейного отдела, а мозг начинает получать искажённые сигналы о положении головы.
«Мозг начинает получать искажённые сигналы о положении головы. На этом фоне появляется лёгкое, плавающее головокружение, чувство неустойчивости, иногда усиливающееся при резких поворотах или наклонах», — отметил специалист.
Белецкий подчеркнул, что функциональное перенапряжение шеи обычно сопровождается целым набором характерных признаков: постоянной скованностью, хрустом и болезненностью при движениях, асимметрией плеч и чёткой зависимостью симптомов от позы. Если неприятные ощущения усиливаются при длительном сидении с наклонённой к экрану головой и заметно уменьшаются после мягкой разминки, прогулки или массажа воротниковой зоны, чаще всего речь идёт не о катастрофе, а о мышечном дисбалансе.
«При таких состояниях помогает щадящая работа с шеей и общая физическая активность, а не резкие силовые манипуляции», — добавил собеседник Life.ru.
Отдельно эксперт остановился на шуме в ушах. Он напомнил, что научные данные о прямой связи ушного звона с шейным отделом пока ограничены, однако у части пациентов интенсивность шума меняется при напряжении или расслаблении мышц, поворотах головы и смене положения тела. В таких случаях работа с осанкой и мышечным дисбалансом может стать частью комплексного лечения вместе с неврологом и ЛОР-врачом.
«Важно понимать, чего шея объяснить не может», — подчеркнул Белецкий.
Он перечислил тревожные симптомы, при которых необходимо срочно вызывать скорую: внезапное сильное вращающееся головокружение, падения, онемение лица или конечностей, нарушение речи, перекос улыбки, резкая слабость и сильная новая головная боль. По его словам, немедленного обращения за помощью требуют и резкие вспышки, «молнии», занавес или стремительный рост количества мушек в одном глазу — такие признаки могут указывать на разрыв или отслойку сетчатки, где счёт идёт на часы.
