Хроническое перенапряжение: Реабилитолог указал, куда ведут гул и лёгкое головокружение

Лёгкое головокружение, шум в ушах и «мушки» перед глазами многие привыкли списывать на усталость или скачки давления, даже не подозревая, что источник проблемы может скрываться совсем рядом — в шее. Как объяснил в беседе с Life.ru реабилитолог Платон Белецкий, у части людей такие симптомы напрямую связаны с хроническим перенапряжением шейного отдела и плечевого пояса.