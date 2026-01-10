Аэропорт Шереметьево закрыт для полетов

Срочная новость.
Московский аэропорт Шереметьево временно остановил работу. Причиной закрытия авиагавани стали погодные условия в регионе. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Московский аэропорт Шереметьево временно остановил работу. Причиной закрытия авиагавани стали погодные условия в регионе. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Срочная новость.
Московский аэропорт Шереметьево временно остановил работу. Причиной закрытия авиагавани стали погодные условия в регионе. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.