Аэропорт Шереметьево закрыли на прилёт самолётов до утра

Напомним, из-за циклона «Фрэнсис» Москву накрыло снежной бурей, вызвавшей коллапс в аэропорту Шереметьево. Около трёх тысяч пассажиров, уставших ждать багаж, стали требовать выдать им сумки. В конечном итоге части людей предложили заполнить формы на доставку чемоданов или забрать их в другой день. Судя по происходящему сейчас, эти меры так и не помогли полностью разгрузить авиагавань.