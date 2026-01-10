КНДР заявила о сбитии южнокорейского разведывательного беспилотника

По его словам, инцидент произошел 4 января. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и отследили цель, пересекшую границу с юга, и с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) принудительно посадили ее на своей территории. В беспилотнике были установлены наблюдательные средства. Анализ показал, что он был запрограммирован на трехчасовой полет для съемки важных объектов КНДР. В камерах обнаружили записи продолжительностью около семи минут, снятые над северокорейской территорией.