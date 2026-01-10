КНДР заявила о сбитии южнокорейского разведывательного беспилотника

Корейская народная армия (КНДР) сообщила о сбитии разведывательного беспилотника, принадлежащего Республике Корея. Об этом говорится в опубликованном агентством ЦТАК заявлении представителя Генштаба Корейской народной армии.
По его словам, инцидент произошел 4 января. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и отследили цель, пересекшую границу с юга, и с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) принудительно посадили ее на своей территории. В беспилотнике были установлены наблюдательные средства. Анализ показал, что он был запрограммирован на трехчасовой полет для съемки важных объектов КНДР. В камерах обнаружили записи продолжительностью около семи минут, снятые над северокорейской территорией.
Представитель Генштаба назвал эти материалы «ясным свидетельством» разведывательного нарушения и подчеркнул, что южнокорейские провокации продолжаются. Он также напомнил о похожем инциденте в сентябре 2025 года, назвал Южную Корею «неизменным противником» и предупредил власти в Сеуле, что они «обязательно заплатят большую цену» за свои действия, говорится в сообщении.
Военнослужащие КНДР 20 ноября пересекли военную демаркационную линию с Южной Кореей. Недалеко от границы бойцы выполняли работы, в ходе которых случайно оказались на южнокорейской стороне.