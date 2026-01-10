Аэропорт Шереметьево закрыли до 08:00: о чём предупредили россиян

Столичный аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет самолетов. Он не принимает рейсы до 08:00 10 января. Воздушная гавань закрыта из-за непогоды. Об этом оповестили в пресс-службе аэропорта Шереметьево.
В материале сказано, что дальнейшая информация о работе воздушной гавани будет оперативно сообщаться. Пассажиров и встречающих призвали внимательно следить за обновлениями.
«Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями до 08:00 мск. Продолжим информирование по мере получения данных», — уведомили в пресс-службе аэропорта.
Компания «Аэрофлот» предложила пассажирам оформить бесплатную доставку своего багажа на дом из Шереметьево. Это связано с задержками в зоне выдачи терминала C. Сотрудники аэропорта обеспечили ожидающих водой и пищей.