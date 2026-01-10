Владивосток ограничил движение большегрузов из-за непогоды

Владивосток ввёл временные ограничения на движение большегрузного транспорта в связи с осложнившимися погодными условиями. Это решение принято для обеспечения безопасности на дорогах города.
Под действие ограничений попал въезд и перемещение тяжёлого транспорта по территории дальневосточной столицы. Дополнительно полностью закрыт для проезда подъем на улице Шефнера.
При этом на остальной территории Приморского края ограничений нет. Региональные и федеральные трассы работают в штатном режиме без изменений.
Дорожные службы и городская администрация призывают всех водителей быть максимально внимательными и осторожными. Рекомендуется заранее планировать маршруты, учитывая введённые запреты.