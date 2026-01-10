Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Фестиваль пельменей» состоится в центре Новосибирска

В субботу, 10 января, в Центральном округе Новосибирска состоится народный праздник — «Фестиваль пельменей».

Источник: НДН.ИНФО

Мероприятие начнется в 12:00 на площади перед Marins Novosibirsk Hotel (Вокзальная магистраль, 1). Об этом рассказали в пресс-центре мэрии.

Гостей фестиваля ждет угощение — можно будет попробовать разнообразные вкусные пельмени и согреться горячим чаем.

Но главным событием станет соревнование по лепке пельменей, в которой смогут принять участие все желающие.

Организаторы подготовили и развлекательную программу: веселые конкурсы и спортивные забавы для детей и взрослых.

Фестиваль обещает стать ярким и теплым событием для новосибирцев и гостей города в самый разгар зимы.

Ранее в парке «Арена» подвели итоги XXVI Сибирского конкурса-фестиваля снежной скульптуры.

Кирилл Суржик.