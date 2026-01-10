«Фестиваль пельменей» состоится в центре Новосибирска

Мероприятие начнется в 12:00 на площади перед Marins Novosibirsk Hotel (Вокзальная магистраль, 1). Об этом рассказали в пресс-центре мэрии.
Гостей фестиваля ждет угощение — можно будет попробовать разнообразные вкусные пельмени и согреться горячим чаем.
Но главным событием станет соревнование по лепке пельменей, в которой смогут принять участие все желающие.
Организаторы подготовили и развлекательную программу: веселые конкурсы и спортивные забавы для детей и взрослых.
Фестиваль обещает стать ярким и теплым событием для новосибирцев и гостей города в самый разгар зимы.
Ранее в парке «Арена» подвели итоги XXVI Сибирского конкурса-фестиваля снежной скульптуры.
Кирилл Суржик.