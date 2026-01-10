Психолог рассказала, как легко войти в трудовые будни после новогодних праздников

Врач посоветовала позаботиться о начале трудовых будней заранее, а не откладывать все на утро первого рабочего дня.
Выход на работу после новогодних праздников не должен становиться неожиданностью утром в первый день. К работе стоит подготовиться заранее, чтобы помочь себе адаптироваться, рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.
«Тут важно, чтобы выход на работу не стал неожиданностью утром. Стоит заранее продумать, какие вещи потребуются, как распланировать остаток выходного времени с учетом выхода на работу», — поделилась она RT. Она также порекомендовала заниматься самоподдержкой, чтобы снизить стресс. Врач подчеркнула, что чаще гне хочется возвращаться на работу не из-за тяжелых задач, а из-за негативного фона в коллективе.
Ранее врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна УКБ № 3 Сеченовского университета Михаил Полуэктов рассказал, что сон здорового человека не нуждается в строгом контроле во время праздников. После возвращения к рабочему графику организм, как правило, самостоятельно восстанавливает режим сна, хотя на это может понадобиться один-два дня.