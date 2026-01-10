Аэропорт Волгограда закрыт для полетов

Срочная новость.
Аэропорт Волгограда приостановил прием и выпуск самолетов. В регионе ввели план «Ковер». Авиагавань ввела ограничения ради безопасности пассажиров. Об этом сообщила Росавиация.
