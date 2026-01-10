Специалист посоветовала, как избежать посленовогодней депрессии

Праздники заканчиваются, а впереди — обычные рабочие дни. Многие после новогодних каникул сталкиваются с грустными мыслями. Психолог Дарья Якуба рассказала KP.RU, как не впасть в депрессию после новогодних каникул.
«Да, многие возлагают надежды на положительные перемены в своей жизни и впадают в отчаяние, если после боя курантов все осталось по-прежнему. Поэтому сейчас важно вспомнить все позитивное, что было в прошлом году, чтобы уверенно сказать себе “я молодец, у меня все получится”, — пояснила эксперт.
Специалист порекомендовала начать с анализа прошлого года: выделить достижения, даже самые маленькие, и понять, какие привычки и действия помогли их достичь. Разбивать большие цели на маленькие шаги, отмечать ежедневные радости и моменты счастья, а также включать в план отдых и заботу о себе — все это помогает вернуть уверенность и хорошее настроение.
Если привычные радости перестали приносить удовольствие и апатия сохраняется дольше двух недель, психолог посоветовала обратиться за помощью к специалисту. Главное — не ругать себя за несбывшиеся ожидания.
