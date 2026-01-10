Ричмонд
Ограничения действуют в шести аэропортах России

Несколько российских аэропортов ночью в субботу временно закрыли из-за мер безопасности, сообщила Росавиация. Представитель ведомства Артём Кореняко объяснил, что ограничения вводятся, чтобы обезопасить полеты. Речь идёт о воздушных гаванях в Калуге, Чебоксарах, Волгограде, Краснодаре и Геленджике.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сообщил Кореняко в 1:46 по московскому времени 10 января.

Также дополнительные ограничения коснулись аэропортов в Геленджике и Краснодаре, где уже установлены временные рамки работы: Геленджик принимает рейсы с 8:30 до 20:00, Краснодар — с 9:00 до 19:00 по Москве.

Аэропорт в Чебоксарах попал под временные ограничения в 04:52. Позднее ограничили работу авиагавани Волгограда. Пока ни один из аэропортов полностью не возобновил работу.

Тем временем закрыт на приём самолётов аэропорт Шереметьево. Всё из-за снежного коллапса, который принёс циклон «Фрэнсис».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.